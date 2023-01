Una partita del cuore al PalaArcidiacono per promuovere la prevenzione del tumore al polmone

Domenica 22 gennaio, alle ore 17, il PalaArcidiacono di Catania ospiterà la manifestazione sportiva "Una Schiacciata per la Vita - in ricordo di Emilio Zappalà" per sensibilizzare sulla prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori al polmone. L'iniziativa è promossa dalla presidente Sara Pettinato e dai consiglieri della IV Commissione Sanità del Comune, con la collaborazione dell'associazione "La forza di Christian" e il patrocinio di Comune di Catania, Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Catania, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Cus Catania. Una partita del cuore di pallavolo, tra atleti che militano o hanno militato nei campionati di serie A e B, offrirà l'occasione a giovani medici del Policlinico di Catania di divulgare, anche con specifico materiale informativo, l'attività di prevenzione e di screening del tumore al polmone. L'ingresso alla partita, nel palazzetto sportivo di via Santa Sofia 111, è libero, il ricavato raccolto da eventuali donazioni sarà interamente devoluto in beneficenza.