Il camper della questura alla villa Bellini per la campagna contro la violenza sullle donne

La campagna permanente "Questo non è amore" segna un nuovo appuntamento a Catania, per sensibilizzare i cittadini contro la violenza sulle donne. La questura etnea allestirà un punto d’informazione e di divulgazione all'interno della villa Bellini, posizionando un camper nei pressi della vasca dei cigni. Per l’evento, programmato per le ore 9 di domani 24 marzo 2024, Domenica delle Palme, saranno impiegate anche delle pattuglie della squadra a cavallo ed i motociclisti della questura.