Meteo: torna la pioggia da mercoledì, in calo anche le temperature

La Sicilia, attualmente interessata da un periodo stabile, soleggiato e piuttosto mite, si prepara ad accogliere un peggioramento meteorologico. A partire da mercoledì, una perturbazione porterà precipitazioni diffuse, segnando un netto cambiamento nelle condizioni atmosferiche dell'isola. Primi segnali del cambiamento a partire dalla tarda serata odierna.

"Dalla mattinata di mercoledì - spiega Francesco Nucera, meteorologo di 3BMeteo.com - si avranno delle precipitazioni sparse sul trapanese e nell'agrigentino. Man mano che le ore passeranno, i fenomeni si estenderanno a tutte le province siciliane, intensificando fino a trasformarsi in rovesci o temporali, localmente forti, in particolare sulle province di Agrigento, Palermo, Enna e Caltanissetta. Piogge, seppur in misura minore, bagneranno anche le provincie di Ragusa, Siracusa e Catania e saranno meno probabili sul Messinese. Queste precipitazioni sono particolarmente attese, dato che porteranno sollievo alla persistente siccità che affligge l'isola. Inoltre, le temperature subiranno un abbassamento, con una diminuzione di 4-6 gradi rispetto al giorno precedente, registrando massime che oscilleranno mediamente tra 18 e 20 gradi. I valori scenderanno seppur di poco sotto le medie stagionali. La giornata di giovedì sarà ancora caratterizzata da instabilità, con piogge e rovesci che si concentreranno maggiormente sui versanti tirrenici della Sicilia. Le temperature rimarranno stazionarie o mostreranno un lieve aumento, mentre i venti moderati soffieranno dai quadranti settentrionali".

Il miglioramento delle condizioni meteorologiche è previsto da venerdì, anche se permarrà qualche incertezza sulle province di Catania e Siracusa, dove sono attese piogge o brevi rovesci, soprattutto nelle aree interne. Le temperature, tuttavia, inizieranno a risalire portandosi diffusamente sopra i 21-23 gradi.