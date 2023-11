Meteo, arrivano le prime piogge autunnali: ma nel Catanese domenica torna il sole

Incanalato nel flusso di correnti occidentali che sta spazzando l’Italia, un fronte temporalesco raggiungerà questa sera la Sicilia, innescando fenomeni anche intensi che dal Trapanese e dal Palermitano si propagheranno verso est nel corso della notte su sabato. Piogge e temporali scorreranno rapidamente sulle province di Agrigento e Messina, fino a raggiungere quella di Catania entro l’alba di sabato, seppur in forma più attenuata.

"Al seguito del fronte - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Lorenzo Badellino - ampi rasserenamenti caratterizzeranno il resto della giornata su gran parte della nostra regione, salvo gli ultimi piovaschi fino al mattino sul Messinese. Soffieranno però forti venti da ovest fino a 80-100km/h che provocheranno mareggiate sulle coste occidentali dell’isola, tendenti a disporsi da sudovest in serata. La giornata di domenica sarà caratterizzata da sostenuti venti sudoccidentali e da condizioni abbastanza soleggiate in Sicilia, con temperature in aumento e massime fino a 24/26°C". Da lunedì venti in attenuazione e condizioni di tempo in prevalenza soleggiato per alcuni giorni.