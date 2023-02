Tempo incerto domani sulla Sicilia orientale, allerta "gialla" della Protezione civile

Una nuova perturbazione sta per affacciarsi sulla Sicilia Orientale. Per questo il Dipartimento regionale della Protezione civile ha deciso di diramare un avviso di allerta gialla per domani, lunedì 27 febbraio, per temporali, rischio idraulico e idrogeologico. Le precipitazioni, secondo il bollettino, avranno anche carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Venti moderati, mentre i mari saranno tutti quanti mossi. Ad Acireale Il sindaco, Stefano Alì, alla luce dell'avviso della Protezione civile, invita la popolazione a tenere conto dell’eventualità di rovesci o temporali e a prestare attenzione