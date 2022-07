Meteo, inizio settimana ancora "infernale", ma nel weekend ci sarà una piccola tregua

Come rivelato dalle previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com, Gaetano Genovese, sole e caldo africano saranno protagonisti in Sicilia anche agli inizi della prossima settimana, quando è atteso un ulteriore aumento delle temperature a causa dell’ennesima fiammata di aria molto calda dall’entroterra nord-Africano; Scenario meteorologico che favorirà condizioni di afa lungo le coste, dove le temperature minime saranno particolarmente elevate, mai al di sotto dei 25-27°C con notti tropicali. I valori massimi invece, tra martedì e mercoledì, potranno facilmente superare i 40°C nelle zone interne dell’isola. Stando alle emissioni odierne dei nostri modelli è però atteso un importante cambio di scenario: tra venerdì e sabato infatti, aria più fresca ed instabile proveniente dai quadranti settentrionali, potrebbe interessare la Sicilia, recando un diffuso calo delle temperature ed il ritorno di qualche rovescio o temporale.

Le previsioni a Catania

La città di Catania vivrà giornate particolarmente calde con cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera settimana; tra venerdì e sabato, complice l’ingresso di aria più fresca dai quadranti settentrionali, è attesa una lieve flessione delle temperature. Temperature massime elevate fino a giovedì con punte fino a 38°-39°C, in calo nel prossimo weekend con valori non oltre i 33°C; minime non scenderanno al di sotto dei 23°-24°C per l’intera settimana.