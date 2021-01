Previsioni meteo in Sicilia: nel weekend rovesci e calo termico, neve sui rilievi

Fino a venerdì condizioni meteo stabili sulla Sicilia, per via di una perturbazione attiva sul Centronord Italia, che richiamerà tese correnti meridionali sull'Isola. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: "i cieli saranno a tratti offuscati da nubi alte di passaggio ma non mancheranno occhiate di sole, specie sul versante tirrenico". I venti soffieranno a tratti forti di Scirocco con raffiche anche di oltre 60-70km/h su Madonie, Nebrodi e in generale tra le province di Trapani e Palermo. Il clima sarà mite con punte di 20°C se non oltre a Palermo entro venerdì, fino a 17-18°C anche tra Catania e Siracusa, 14-16°C a Messina ed Agrigento, 18-19°C a Trapani.

Nel weekend rovesci e calo termico, neve sui rilievi

"Nel weekend arriverà però la perturbazione, che porterà una passata di piogge e rovesci specie sabato, seguiti da ulteriori acquazzoni domenica ma soprattutto sul comparto centro-orientale dell'Isola. Non si escludono anche locali temporali. Il tutto accompagnato da venti anche forti che ruoteranno a Ponente, con raffiche di oltre 70-80km/h e mari agitati o grossi; possibili mareggiate sul Trapanese e sulle Eolie. Le temperature saranno in calo, tanto che tornerà la neve fin sotto i 2000m, a tratti anche a 1500-1700m sui rilievi etnei", concludono da 3bmeteo.com