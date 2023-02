Meteo, instabilità nella giornata di venerdì ma nel weekend il sole sarà protagonista

Un vortice si è formato ad ovest dell’Italia in seguito all’irruzione delle correnti artiche sul Mediterraneo a inizio settimana e nei prossimi giorni si porterà lentamente verso il Tirreno centro-meridionale. Come anticipato da Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, una prima perturbazione viene inviata oggi, martedì, dal suo centro verso la Sicilia e determinerà condizioni di instabilità con piogge e temporali soprattutto sulle aree centro-occidentali. Già dalla mattinata di domani la perturbazione si allontanerà e il tempo tornerà a migliorare, con rasserenamenti sempre più ampi. Entro sera però si avvicinerà una seconda perturbazione inviata dallo stesso vortice, destinata a deteriorare le condizioni meteorologiche sulle zone più occidentali della nostra regione, dove riprenderanno le piogge. Giovedì la perturbazione traslerà verso est e interesserà soprattutto le zone centro-occidentali della Sicilia, con qualche pioggia o temporale. Non verrà coinvolto invece il versante ionico, dove prevarranno le schiarite. Tra venerdì e il weekend il vortice sarà ancora in grado di inviare nuovi impulsi di instabilità verso la nostra regione, forieri di altre piogge o locali temporali, seppur alternati a spazi più soleggiati.

Le previsioni a Catania

Mercoledì e giovedì saranno due giornate soleggiate, anche se alcune raffiche di vento da ovest. Le temperature minime oscilleranno intorno agli 11°C, le massime sui 16°C. Venerdì è attesa una certa instabilità dal pomeriggio con qualche rovescio che si attenuerà solo in tarda serata, mentre caleranno leggermente le temperature diurne. Nel weekend tempo in miglioramento con prevalenza di sole.