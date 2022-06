Previsioni meteo, possibili rovesci ma weekend soleggiato e caldo senza eccessi

Secondo le previsioni di Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, una perturbazione nord atlantica attraverserà l'Adriatico ma scoderà anche marginalmente sul lato tirrenico, influenzando il tempo della Sicilia. Giovedì assisteremo ad un aumento delle nubi ma ancora con poche precipitazioni; tuttavia sarà il vento da Ovest a rinforzare in modo netto, specie entro sera. Venerdì invece la giornata più instabile con nubi irregolari associati ad acquazzoni e temporali sparsi specie sul versante tirrenico e in generale tra Catanese (qui con fenomeni anche intensi non esclusi), Messinese ed Ennese; poco o nulla invece sul versante meridionale dell'Isola. Le temperature saranno tuttavia in calo, anche netto soprattutto sulla Sicilia tirrenica, dove le massime non supereranno i 25-26°C. Il tutto accompagnato da venti anche forti di Maestrale, con raffiche di oltre 60-70km/h in particolare su Trapanese e sul Mare e Canale di Sicilia; mari molto mossi o agitati.

Le previsioni a Catania

Giornate tra sole e nubi irregolari di passaggio; venerdì possibilità per qualche breve rovescio o temporale specie sulla Piana. Weekend in prevalenza soleggiato. Clima sempre caldo, pur senza eccessi, con massime intorno ai 30°C per via di vivace ventilazione da Nordovest, a tratti intensa nella giornata di venerdì.