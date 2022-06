Una panchina europea per Catania: i giovani delle Acli si incontrano per "L’Europa che verrà"

Si è svolto ieri, presso la sede provinciale delle Acli di Catania “L’Europa che verrà - Le opportunità per i giovani”, incontro nazionale organizzato dai giovani delle Acli. Il 2022 è l’anno europeo dei giovani e i giovani delle Acli hanno deciso di dare il proprio contributo per la valorizzazione di questo speciale anno.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di accrescere la consapevolezza dei giovani cittadini siciliani in merito alle opportunità che si possono cogliere grazie all’Unione Europea, inoltre si è posto l’accento sulla discussione di temi di rilevanza europea. Si è infatti discusso di partecipazione attiva, della cittadinanza europea, di opportunità giovanili di studio e lavoro in Europa, con esempi di esperienze e buone prassi europee dei volontari di One Hour For Europe e dell’utilizzo della piattaforma Cofe. Presenti molte associazioni nei tavoli tematici, come: “Azione Cattolica Giovani di Catania”, “Esn”, “Aiesec Catania”, “Generazione Ypsilon”. “Sono davvero felice di ospitare un evento come questo di rilevanza nazionale” - afferma il presidente provinciale Acli Catania, Ignazio Maugeri. “Incentivare il dialogo tra i giovani è fondamentale, perché sono proprio loro a rappresentare la nostra sfida più grande, in ambito lavorativo e non solo. Nel delicato momento che stiamo vivendo vedere questi giovani entusiasti, uniti, nel nome dell’Europa è davvero un forte segnale di speranza”.

Per Vincenzo Coppola, vice coordinatore nazionale giovani delle Acli: "Siamo orgogliosi di aver potuto ospitare a Catania una delle oltre 30 tappe del percorso intitolato “L’Europa che verrà” che, come giovani delle Acli, abbiamo organizzato per far conoscere l’Europa e le tante opportunità per i giovani offerte dall’Ue”.

“I nostri eventi di promozione alla cittadinanza attiva dei giovani perseguono l'obiettivo di far conoscere le opportunità che l'Unione Europea mette a disposizione per la formazione in tutta Europa - afferma Natascia Arcifa, Co-Founder OneHourForEurope e ambasciatrice Anno Europeo Gioventù- “Vogliamo permettere ai giovani di amplificare la loro voce: sta a noi dare forma al futuro dell'Europa”. A conclusione della giornata un gesto dal valore simbolico: presso piazza Aldo Moro a Catania, una panchina della piazza è stata dipinta con i colori della bandiera europea. Ha partecipato all’incontro anche Paolo Ferrara, presidente III municipio di Catania: “Siamo orgogliosi di aver ospitato un evento di tale importanza a Borgo-Sanzio e siamo convinti che tali iniziative siano fondamentali per educare i giovani alla cultura europea”.