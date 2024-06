Al via gli esami di maturità con la prova di italiano: ma non è la più temuta | Video

La campanella più attesa dell'anno è suonata questa mattina negli gli istituti superiori catanesi, per l'inizio degli esami di maturità con la prova di italiano, uguale per tutti. Dopo una notte insonne per molti ragazzi, è il momento di concentrarsi al massimo e fare tesoro di quanto appreso negli ultimi cinque anni, cercando di limitare al massimo gli errori di distrazione. Ieri sera, in molte scuole della città e della provincia, i ragazzi si sono dati appuntamento nei pressi dei cancelli d'ingresso per cantare a squarciagola "Notte prima degli esami", il capolavoro del 1984 di Antonello Venditti che da generazioni accompagna i maturandi verso la prima prova scritta. Gli studenti del liceo scientifico Galileo Galilei hanno brindato senza eccessi in via Vescovo Maurizio, accendendo anche dei simbolici fuochi d'artificio. Stesso copione al liceo classico Mario Cutelli e Carmelo Salanitro di via Firenze, con un denso capannello di giovani, che ha riempito la strada Largo Rosolino Pilo e via Firenze.

Le tracce della prova di italiano

Le tracce di analisi del testo (tipologia A): il brano di Luigi Pirandello "Quaderni di Serafino Gubbio operatore" e la poesia "Pellegrinaggio" di Giuseppe Ungaretti. Le tracce di analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B): un testo tratto da "Storia d'Europa" dello storico Giuseppe Galasso, che invita i maturandi a riflessioni sull'uso dell'atomica; l'importanza della Carta costituzionale in un testo di Maria Agostina Cabiddu; "Riscoprire il silenzio" della giornalista Nicoletta Polla-Mattiot; una traccia geopolitica legata al contesto internazionale e alla storia recente e meno recente, sul cosiddetto "equilibrio del terrore". Per quanto riguarda la tipologia C (riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità), sono stati proposti ai maturandi "Elogio dell'imperfezione" di Rita Levi Montalcini e "Profili, selfie e blog" di Maurizio Caminito.

Le commissioni si sono insediate il 17 giugno

"Sono 217 i ragazzi del nostro istituto che affronteranno la maturità, con una percentuale del 35 per cento che ha avuto il massimo del credito nell'ultimo anno: ben 75 studenti - afferma la dirigente scolastica del Liceo Ginnasio "Mario Cutelli e Carmelo Salanitro" di Catania, Elisa Colella -. Questo, testimonia la qualità del nostro insegnamento. Negli ultimi anni abbiamo dedicato una grande attenzione anche al percorso scientifico matematico, per aiutare coloro che scelgono degli studi universitari non umanistici. Cerchiamo, inoltre, di trasmettere una conoscenza ampia del quadro culturale e storico, impegnandoci nella formazione a 360 gradi. Il sindaco Enrico Trantino, nel corso dell'anno scolastico, ci ha fatto visita per premiare il vincitore nazionale dei Campionati di italiano, una competizione nazionale che ha messo in lotta tutti gli studenti di secondo grado. Due alunni che hanno rappresentato la Sicilia nei Campionati di lingue e civiltà classiche. Questo rappresenta una forte motivazione e spero che le commissioni che si sono insediate lunedì 17 giugno possano dare ai maturandi la possibilità di esprimere quanto hanno potuto imparare in questi cinque anni di percorso". "Altro dato significativo, su 1100 studenti, soltanto 16 hanno avuto la sospensione del giudizio di una disciplina. I corsi di recupero - conclude la dirigente - cominceranno subito, contestualmente agli esami di stato. L'esame di riparazione si svolgerà entro il 15 luglio. Crediamo, infatti, nell'efficacia dell'intervento di recupero in itinere, lasciando sempre solo una delle materie di studio".

I consigli dei docenti per la stesura del tema

"Sono 370 gli studenti del liceo Galileo Galilei impegnati nella prova di Italiano - spiega Alessandro Puglisi, docente di italiano e latino - che testerà le competenze dei ragazzi nella produzione scritta e sull'esposizione delle competenze. Sono tre le tipologie diffuse. La prima, tipolologia A, è l'analisi ed interpretazione di un testo letterario, generalmente in due proposte: una in prosa ed una in poesia. Poi la tipologia B, analisi e produzione di un testo argomentativo. Ed infine la C, una riflessione su tematiche di attualità in un testo argomentativo ed espositivo. Il tempo a disposizione è di sei ore. E' consentito l'uso del dizionario d'italiano e di quello dei sinonimi e contrari. Già a partire dal terzo anno i ragazzi si esercitano su queste tipologie previste dal Ministero e sanno perfettamente come muoversi. Abbiamo detto loro di leggere attentamente le proposte senza escluderne nessuna a priori, scegliendo poi la traccia più vicina alle loro sensisbilità ed ai loro interessi. Stendere poi una scaletta delle idee - conclude Puglisi - facendo una sorta di brainstorming, selezionare quelle più valide e procedere poi alla creazione dell'elaborato con un'introduzione, un corpo centrale e le conclusioni. Il tutto, da consegnare dopo un'attenta rilettura".

La prima prova non è la più temuta

"La nostra è una scuola molto specifica. Quello più conosciuto è sicuramente 'conduzione del mezzo navale' - spiega la professoressa Enrica Messina, collaboratrice della dirigente scolastica Brigida Morsellino - che forma i ben noti capitani. Ma la nostra offerta formativa è molto ampia, con diversi indirizzi tecnici che offrono una vasta possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. I ragazzi giunti oggi alla fase finale hanno fatto tantissime esperienze di imbarchi e tirocini direttamente nelle aziende e sono pronti per continuare una carriera che hanno già intrapreso. Chi in accademia, chi nelle università, chi nell'Its. Hanno avuto modo di festeggiare la fine del percorso di studi in con un grande ballo di fine anno, cui hanno partecipato anche i docenti. La prova che temono di più? Probabilmente non è quella di oggi. L'osso duro - conclude- sarà domani, con le prove tecniche dei vari indirizzi. Nello specifico, la prova di navigazione, di meccanica o quella di logistica, che è parecchio complicata".