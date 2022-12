Analfino e L’Elfo protagonisti della prima serata del Festival "Curtigghiu" | Video

Successo di pubblico per la prima serata del Festival Curtigghiu, realizzato in piazza Duomo, dal Comune di Catania con il sostegno dell’Assemblea Regionale Siciliana e l’organizzazione di Puntoeacapo. Una kermesse musicale aperta da Lello Analfino, cantautore e leader dei Tinturia, che con un sonoro e scanzonato “Ouh Mbari’ ha subito introdotto sul palco l’attesissimo rapper Luca Trischitta in arte L’Elfo, catanese doc, che mescola ritmi classici del rap con rime in dialetto. L’Urban rapper etneo davanti ai suoi followers con estro ha riportato in note musicali le abitudini, le tradizioni, le fragilità del popolo catanese e riuscendo così a creare una complicità emotiva non indifferente con il suo pubblico, che ha accompagnato a squarciagola ogni suo pezzo, sfiorando la commozione alle prime note del brano “Sangue Catanese”.

