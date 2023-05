Primo maggio in sicurezza: controlli a tappeto dei carabinieri

Nell’ambito del piano straordinario di controllo del territorio è proseguita incessantemente l’attività di controllo dei carabinieri, anche in occasione del ponte della festività del 1º maggio. Nella circostanza, nonostante le sfavorevoli condizioni metereologiche, si è registrato un considerevole afflusso in città tra residenti e turisti. Numerose pattuglie hanno dato vita a posti di controllo distribuiti su tutta la città, per assicurare la possibilità di godersi serenamente il giorno di festa

In tale ottica, inoltre, sono stati intensificati i passaggi sulle vie di comunicazione principali, sulle zone di maggiore aggregazione, come l’aeroporto e la via Etnea, che dalla Cattedrale di Sant’Agata conduce alla Villa Bellini, passando per piazza Stesicoro e numerosi altri siti di interesse culturale presi d’assalto dai turisti. I risultati operativi hanno registrato il controllo di 300 veicoli e l’identificazione di 450 persone, con elevazione di 28 sanzioni per violazioni al codice della strada per un totale complessivo di oltre 19mila euro per mancata copertura assicurativa e assenza di revisione periodica.

Sorvegliati speciali sono stati anche i luoghi della movida catanese durante il fine settimana, dove la presenza costante delle pattuglie ha consentito di assicurare una generale tranquillità nel centro storico catanese. Nella circostanza, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale un 19enne catanese, che a seguito di un controllo di documenti nella affollata piazza Scammacca, ha cercato di sottrarsi alla verifica senza alcun motivo. Raggiunto dagli operanti, ha inveito contro gli stessi ma è stato immediatamente ricondotto alla calma senza che la situazione potesse degenerare.

L’attività di controllo non si è fermata alla sola città, infatti, tutte le compagnie dei carabinieri dislocate nella provincia, con le loro 62 stazioni carabinieri, hanno garantito i medesimi controlli al fine di tutelare la sicurezza della popolazione e le loro case, anche mediante il contrasto al fenomeno dei furti in appartamento.