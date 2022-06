A San Giovanni Galermo un trofeo dedicato alla corsa su strada

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Nella giornata del 26 giugno 2022 il quartiere di San Giovanni Galermo sarà teatro del primo trofeo "San Giovanni Battista" dedicato alla corsa su strada. L'evento è organizzato dall'associazione Asd La Valle, insieme a Fabrizio Cristofaro e Diego Alercia. Il trofeo che da la possibilità ai residenti stessi di partecipare e passare una giornata di divertimento. "Dopo alcuni anni di stop per via delle tante restrizioni - dice Cristofaro -, iniziamo ad organizzare qualcosa per soprattutto valorizzare e riavvivare un quartiere spento e abbandonato".