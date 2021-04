Operazione "Prison Dealers", i nomi degli arrestati

16 soggetti sono stati sottoposti a un'ordinanza di custodia cautelare per associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti nel carcere di Augusta e associazione per delinquere finalizzata alla corruzione

il Giudice per le indagini preliminari ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 16 soggetti - sottoposti a indagine, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanza stupefacente nel carcere di Augusta e associazione per delinquere finalizzata alla corruzione di pubblici ufficiali e all’indebito procacciamento di apparati telefonici per i detenuti della stessa casa circondariale - per come di seguito specificato:

Custodia cautelare in carcere:

1.BUDA Giovanna, nata a Catania l’11/12/1989;

2.BUDA Rosaria, nata a Catania il 02/11/1984;

3.MUNTONE Dario Giuseppe, nato a Catania il 03/09/1985;

4.PEDONE Michele, nato a Taranto il 16/09/1970;

5.RICCIARDI Luciano, nato a Catania il 06/03/1990;

6.BUREMI Sebastiano, nato a Lentini (SR) il 19/06/1994;

7.CASTRO Piero Orazio, nato a Catania il 23/02/1993;

8.FERLITO Francesco, nato a Catania il 16/07/1978;

9.GENESIO Giuseppe, nato ad Avola (SR) il 23/06/1988;

10.MACCARRONE Francesco, nato a Catania il 03/07/1973;

11.MILONE Eros, nato a Lentini (SR) il 03/11/1998;

12.RIOLO Santo, nato a Catania il 15/02/1982;

13.SANFILIPPO Michael, nato a Catania il 12/10/1999;

14.SAPIENZA Simone Alfio, nato a Militello in Val di Catania il 17/101998;

15.SCATTAMAGNA Fabiano, nato a Siracusa il 24/07/2000;

Arresti domiciliari

16.CUSMANO Michael, nato a Catania il 9 ottobre 2001