Il Sindaco Trantino incontra il presidente nazionale delle Pro Loco

Il sindaco Enrico Trantino ha ricevuto a Palazzo degli Elefanti il presidente dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, il catanese Antonino La Spina presente anche il capo di gabinetto, Giuseppe Ferraro. Al centro del colloquio fra Trantino e La Spina la possibilità di compiere azioni e progetti comuni volti a offrire opportunità promozionali per la città di Catania, soprattutto in ambito turistico. Nelle scorse settimane, infatti, l’Amministrazione Trantino con delibere della giunta ha rilanciato il piano di incentivi per il sostegno economico al turismo di gruppo, congressuale, turistico, sportivo scolastico e ora anche per incoming cinematografico, con l’obiettivo di accrescere i flussi turistici a Catania. L’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia con oltre 6200 sedi e circa 600 mila volontari, è fra le associazioni più radicate sul territorio italiano.