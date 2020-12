San Giovanni La Punta, la Pro Loco presenta il nuovo direttivo

Il sindaco di San Giovanni La Punta, Nino Bellia ha incontrato una delegazione del nuovo direttivo della Pro Loco rappresentata dal suo presidente, Antonino Iraci Sareri che, insieme a Pina Romeo e all'Ing. Daniela Alchirafi, ha illustrato i progetti che l'ente di promozione locale ha intenzione di sviluppare e portare avanti il prossimo anno. Nel passaggio di consegne, il consiglio direttivo della Pro Loco di San Giovanni La Punta ha ringraziato l'ex Presidente Damiano Luca e l'importante supporto di Nino Cucinotta, Presidente onorario dell'Unpli Catania. "Le nostre intenzioni - afferma il Presidente Iraci - sono quelle di raggiungere con il massimo impegno gli obiettivi di promozione del territorio che l'associazione è chiamata a svolgere". "Le attività in programma - aggiunge l’ing. Daniela Alchirafi - vedranno il coinvolgimento attivo degli attori locali, e saranno finalizzate anche a sviluppare una forte rete di collaborazione territoriale che possa dare risposta e supporto alle successive attività di promozione". La presenza del Presidente Provinciale Unpli, Giuseppe Sanfilippo, oltre a conferire prestigio all'incontro, sigla l’importante sinergia tra l'amministrazione e il lavoro delle Pro Loco, sia a livello locale che a livello Regionale. "Felice di intraprendere politiche rivolte alla promozione turistica del territorio che vedono la sinergia fra l’amministrazione comunale e la Pro Loco", dichiara Sanfilippo.

"Naturalmente, a beneficiare di questa azione sarà il territorio di San Giovanni La Punta". A margine dell’incontro, il sindaco Nino Bellia ha manifestato il proprio entusiasmo per il rinnovamento della Pro Loco puntese. "Accogliamo con grande interesse questa nuova realtà sul nostro territorio comunale e siamo disponibili sin da subito a condividere e supportare le iniziative che la Pro Loco vorrà proporre e realizzare. Valorizzare le realtà di un territorio, la storia, la cultura, le radici - precisa il primo cittadino - è quanto di più importante si possa fare per riscoprire il senso di appartenenza e identità. Auguro buon lavoro al Presidente Nino Iraci e al nuovo direttivo". E conclude: "Ringrazio, inoltre, Giuseppe Sanfilippo per il piacevole confronto: la sua presenza è stata motivo di vicinanza e di interesse per il nostro territorio".