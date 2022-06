Segnalazioni da Librino: "L'Ufficio Casa non recupera le quote non versate ed è impossibile fare manutenzione"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione dell'avvocato Santi Terranova, amministratore del condominio di viale Grimaldi 15, scala C.

"L'ufficio Casa del Comune di Catania non riscuote regolarmente le quote condominiali. Ci sono utenti che non pagano da diversi anni le loro quote menisili. Questo si traduce nell'impossibilità di effettuare lavori di miglioramento allo stabile, che andrà così incontro ad un progressivo ammaloramento. La legge non consente neanche ai proprietari di farsi carico al 100% degli eventuali costi e la costante condizione di morosità rende impossibile esercitare qualsiasi azione amministrativa. Ho provato diverse volte ad inviare all'Ente gestore comunicazioni relative ai bilanci, alle adunanze, a coinvolgerlo nella richiesta di adesione al bonus ristrutturazioni, non ricevendo però alcuna risposta. Chiedo quindi che il Comune interventa in maniera sollecità nell'interesse dei condomini e dello stesso Istituto Casa".