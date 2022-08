Criticità legate alla sicurezza in via Milo, Ferrara (III municipio): "Servono immediati interventi"

Da una parte i nuovi cordoli del Brt, dall’altro le vecchie buche e avvallamenti. In via Milo persistono i soliti problemi legati alla sicurezza di tutti coloro che si muovono in auto, in scooter e perfino a piedi.

“Servono immediati interventi per una strada che collega la circonvallazione con via Beccaria - afferma il presidente del III municipio Paolo Ferrara - bisogna intervenire ora, con il traffico enormemente ridotto a causa del periodo estivo, che garantirebbe comune un rifacimento del manto stradale in tempi relativamente brevi. A settembre, con la riapertura degli uffici ma soprattutto delle scuole la strada sarà utilizzata da migliaia di pendolari e questo renderà maggiormente complesse le operazioni di restyling”.

Senza un piano adeguato del traffico, senza marciapiedi o carreggiate sicure ma, al contrario, piena di buche che fanno sembrare via Milo letteralmente bombardata. Da via Eleonora D’Angiò fino a via Consolazione fioccano le proteste da parte di residenti e pendolari.

“Con Palazzo degli Elefanti siamo in piena sinergia e vogliamo farci carico del problema - continua Ferrara - bisogna convocare un tavolo tecnico per cercare di stilare un crono programma in via Milo con scadenze di lavoro ben precise”.