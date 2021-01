Alberi di pino infestati dalla processionaria in via Badia

I residenti chiedono quindi che le autorità competenti e il Comune intervengano in tempi celeri, per evitare situazioni non gradevoli

Da qualche tempo in via Badia, a Catania si è manifestato un grave problema di infestazione da processionaria. Un verme urticante che danneggia anche le piante di pino. Sono quattro le piante piene di "batuffoli", i nidi del verme dannifico e difficile da debbellare. I residenti, insieme al presidente del Comitato via Badia Fabrizio Cristofaro, chiedono quindi che le autorità competenti e il Comune intervengano in tempi celeri, per evitare situazioni non gradevoli.