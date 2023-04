La processionaria ha infestato i pini della villa di San Giovanni La Punta

Ancora emergenza processionaria al parco comunale di San Giovanni La Punta. I pini della villa sono infestati dai bozzoli ed i vermi urticanti hanno anche raggiunto il terreno, diventando pericolosi per i bambini e per gli animali. "L’emergenza processionaria è ormai evidente a tutti, nella totale indifferenza del comune che avrebbe dovuto provvedere alla disinfestazione nei tempi giusti. Per il terzo anno consecutivo – dichiara Patrick Battipaglia, dirigente regionale del Partito Animalista Italiano – nessuna azione di prevenzione è stata messa in atto, come confermato dalle tante foto scattate lo scorso fine settimana dai visitatori all’interno del parco pubblico. Chiediamo, pertanto al Sindaco di intervenire immediatamente. Il parco comunale va chiuso al pubblico e sottoposto a disinfestazione. Solo allora potrà nuovamente essere fruibile al pubblico. Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30 ottobre 2007, pubblicato nella GU n. 40 del 16/02/2008, dispone all’articolo 1 che la lotta contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa è obbligatoria nelle aree in cui i Servizi Fitosanitari Regionali, competenti per territorio, stabiliscono che la presenza dell’insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo. Lo stesso Decreto ministeriale prevede all’art.4 che, nel caso di rischi per la salute delle persone e degli animali, gli interventi di profilassi siano disposti dall’Autorità sanitaria competente secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale. Pertanto – conclude Patrick Battipaglia - nelle aree urbane, periurbane e turistiche o comunque frequentate dalle persone, a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto, la competenza non è più del Servizio Fitosanitario Regionale ma del Sindaco competente per territorio".