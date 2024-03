Installati dispositivi anti-processionaria nellla villa comunale di San Giovanni La Punta

"Siamo a conoscenza della presenza della processionaria sugli alberi della villa comunale e di conseguenza abbiamo già la scorsa settimana messo in atto tutte le soluzioni per cercare di debellare il pericoloso lepidottero". E' quanto rende noto il sindaco di San Giovanni La Punta, Nino Bellia, in relazione alla presenza di processionaria nel parco cittadino denunciata dal Partito Animalista.

"Sono stati applicati agli alberi i collari per intercettare le larve e raccoglierle evitando che cadano al suolo - continua Bellia - diventando un pericolo per gli animali e i bambini. Purtroppo qualche vandalo li ha tolti obbligando i nostri operai ad applicarli nuovamente. Invito ancora una volta a chiedere informazioni agli uffici competenti sulla reale situazione di qualsiasi problematica, perché spesso si spara a zero senza cognizione, e magari a recarsi sul luogo per verificare di persona quanto scritto in un comunicato".