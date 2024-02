Ad Acireale una Via Crucis con la croce di Biagio Conte

La croce del missionario laico Biagio Conte, morto il 12 gennaio del 2023 a Palermo, sarà portata in processione ad Acireale. Venerdì 23 febbraio, a partire dalle 19 e 15, il vicariato acese ha organizzato la Via Crucis per una "società più giusta", con il raduno delle comunità parrocchiali e delle associazioni della zona nella chiesa della Madonna dell'Indirizzo. La Via Crucis percorrerà le strade di piazza Indirizzo e corso Umberto, proseguendo verso la Basilica Cattedrale Maria Santissima Annunziata, dove si concluderà il breve percorso. La croce, che sarà portata in processione, sarà quella che portò in pellegrinaggio lungo il corso della sua vita Biagio Conte. "La croce, che alla morte di Gesù diventa segno di redenzione - dice don Salvatore Coco, rappresentante della zona di Acireale e parroco della comunità di Aci Platani - si carica oggi del peso dei dolori di tante povere vittime di guerre e violenze. Affinché la croce da simbolo di morte si trasformi in segno di rinascita è necessario che il suo peso sia condiviso. Come Simone di Cirene che ha aiutato Gesù a portarne il peso, l'umanità deve imbracciare la croce dei meno fortunati per soccorrerli e alleggerirne il carico. Biagio è stato un esempio per tutti". "Voglio portare un messaggio di speranza con l’unico simbolo in grado di raggiungere tutti, dal centro alle periferie del mondo: la Croce", diceva Biagio Conte mentre con la sua croce testimoniava il Vangelo nel mondo. Il messaggio di questa croce pellegrina ha continuato a viaggiare pure dopo la morte di Biagio Conte, portata in giro da chi del suo messaggio e della sua missione l'ha fatta propria. È il caso di don Pino Vitrano, sacerdote palermitano, che dallo scorso maggio indossa il saio verde della Missione speranza e carità di Palermo, succedendo di fatto a Biagio Conte con il quale ha fondato la missione. Proprio lui sarà il testimone di questa via crucis, che trasversalmente vuole abbracciare un intero vicariato ma anche tutta la diocesi di Acireale.