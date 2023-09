Festa della "Bambina" di Ognina, annullati i fuochi e la processione in mare

"Per avverse condizioni meteo, in particolare le condizioni del mare che al momento non permettono lo svolgimento in sicurezza della tradizionale processione della Madonna di Ognina con le imbarcazioni al seguito lo spettacolo piro-musicale in programma per oggi, sabato 9 settembre 2023, non avrà luogo". E' quanto reso noto dagli organizzatori della festa in onore di Santa Maria di Ognina. Gli altri eventi in programma si svolgeranno regolarmente.