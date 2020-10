Processo per il dissesto: il Comune, la Cgil e l'Ugl parti civili

E' stata ammessa la costituzione come parti civili - nel processo per il buco di bilancio del Comune di Catania - della Cgil, dell'Ugl e dell'ente comunale. La decisione è arrivata dal gup Pietro Currò nell'ambito del procedimento che vede trenta imputati in attesa di sapere se verranno rinviati a giudizio o meno per il dissesto del Comune.

Tra gli imputati eccellenti vi è l'ex primo cittadino Enzo Bianco, i suoi assessori e anche i revisori dei conti del periodo compreso tra il 2013 e il 2018. Secondo le accuse il reato sarebbe quello di falso ideologico. Nell'udienza odierna alcuni dirigenti ed ex dirigenti del Comune hanno chiesto di essere sentiti. Il gup si è riservato di decidere e ha aggiornato l'udienza al prossimo 27 ottobre. La sezione giurisdizionale della Corte dei conti aveva già condannato Enzo Bianco al risarcimento del Comune per 48 mila euro e disposto l'interdittiva legale per 10 anni sempre in merito al dissesto dell'ente. L'ex sindaco ha sempre affermato di aver agito con correttezza e trasparenza.