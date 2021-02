Processo Gregoretti: i ministri Di Maio e Lamorgese oggi a Bicocca

Aula bunker carcere Bicocca, ore 9 Udienza preliminare davanti al Gup Nunzio Sarpietro sulla richiesta di rinvio a giudizio dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per i ritardi nello sbarco di migranti da nave Gregoretti. Saranno sentiti, come testimoni, l'allora vice premier e attuale ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

"Sono a Catania perchè sarò nell'aula bunker dove fanno i processi per mafia e domani sarò io l'imputato". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenuto ieri sera alla trasmissione Dritto e Rovescio in onda su Rete4. Sulle foto del giudice che sta presiedendo il suo processo che lo vedono in un ristorante che doveva essere chiuso, con la famiglia ha detto: "Devo dire che il giudice si è sempre comportato in modo attento, premuroso".