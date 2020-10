Salvini a processo, l'adunata del centrodestra: Catania blindata

Il centrodestra si è dato appuntamento oggi nella città etnea. E' cominciata, infatti, nell'aula Serafino Famà del Palazzo di Giustizia di Catania, davanti al Gup Nunzio Sarpietro, l'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. E' accusato di "avere abusato dei suoi poteri per privare della libertà personale i 131 migranti bloccati a bordo della Gregoretti dalle 00:35 del 27 luglio 2019 fino al pomeriggio del 31 luglio" successivo, quando la nave della Guardia costiera italiana è giunta l'autorizzazione allo sbarco nel porto di Augusta, nel Siracusano.

In aula per l'ex ministro, che non ha rilasciato dichiarazioni entrando al Palazzo di Giustizia, è presente l'avvocato Giulia Bongiorno, mentre l'accusa è rappresentata dal sostituto procuratore Andrea Bonomo. In aula è presente anche l'avvocato Massimo Ferrante che rappresenta quattro delle parti lesi individuate nel procedimento: una coppia di nigeriani e i loro due figli di 10 e 6 anni, che sono fatti sbarcare dopo meno di 24 ore dalla nave della Guardia costiera.

In mattinata è previsto un incontro tra lo stesso Salvini, la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. I militanti della Meloni hanno prima fatto tappa in Corso Sicilia sotto la storica sede del Msi – An. Dopo, previsto incontro con Antonio Tajani che effettuerà un sopralluogo al cantiere della cittadella giudiziaria che dovrà sorgere al posto dell'ex palazzo delle Poste in viale Africa, recentemente demolito: prevista anche un'assemblea del partito di Berlusconi.

Salvini durante gli incontri di ieri ha precisato che "la Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al tribunale. Mai mi sarei permesso di andare a turbare il libero e legittimo lavoro di chi lavora in quel tribunale. E mi spiace che invece vicino a quel tribunale ci sia un partito che di democratico ha solo l'aggettivo che ha nel nome e che invece va in piazza davanti ai tribunali augurando processi e augurando galere".