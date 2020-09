Processo Salvini, zona Tribunale interdetta al traffico

In vista dell’Udienza Preliminare nei confronti del leader della Lega senatore Matteo Salvini, che si svolgerà sabato 3 Aprile nel tribunale di piazza Verga, l’Amministrazione Comunale, d’intesa con la Questura, ha stabilito un vasto piano di provvedimenti inibitori della circolazione viaria, in un’ampia zona limitrofa agli uffici giudiziari, a garanzia della sicurezza pubblica. Pertanto, sabato 3 ottobre dalle ore 6:00 alle ore 14:00 e comunque sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli nelle seguenti vie e piazze: 1) via Vincenzo Giuffrida da via Gabriele D’Annunzio a via Conte Ruggero: 2) via Vittorio Emanuele Orlando da via Conte Ruggero a via Pisa; 3) via Ruggero VII, da via Pisa a via Firenze; 4) via Firenze, da via Bologna a via Benedetto Guzzardi; 5) via Francesco Riso, da via Filadelfio e Francesco Fichera a via Vincenzo Giuffrida; 6) viale XX Settembre, da piazza Trento a piazza Giovanni Verga; 7) via Pietro Toselli, da piazza Giovanni Verga a via Aloi; 8) via Caserma dei Carabinieri; 9) corso Italia, da piazza Giovanni Verga a via Gabriello Carnazza; 10) via Conte Ruggero, da via Mons, Ventimiglia a via Vittorio Emanuele Orlando; 11) piazza Giovanni Verga; 12) via Ramondetta, da piazza Giovanni Verga via Perugia; 13) via Federico De Roberto, da piazza Giovanni Verga a via Enrico Adolfo Pantano; 14) via Aloi, da via Pietro Toselli a viale XX Settembre; Fanno eccezione al divieto di transito i residenti, diretti a rimesse o aree private esterne alla carreggiata stradale, il cui accesso sarà verificato e regolamentato dalle forze dell’ordine, i mezzi delle forze dell’ordine e i mezzi di soccorso esclusivamente in servizio di emergenza. Con effetto limitato dalle ore 20:00 di venerdì 2 ottobre 2020 alle ore 14:00 di sabato 3 ottobre e comunque sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta, per tutti i veicoli nelle strade interessate.

