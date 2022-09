Procreazione assistita, dalla Regione aiuti economici per i genitori

"Ve lo avevo promesso: davanti al silenzio sui Lea di Roma la Sicilia non è stata a guardare". Con queste parole, l’onorevole Angela Foti annuncia il decreto dell'assessore regionale alla Salute per i centri di riproduzione medicalmente assistita finalizzato alla compartecipazione alla spesa per i trattamenti.

"Grazie al decreto assessoriale – spiega la vice-presidente dell’Ars, Angela Foti – la Regione Siciliana si farà carico di parte delle spese che le coppie devono sostenere. Si tratta del 15% delle coppie siciliane, alle quali diventare genitori fino ad oggi è stato un diritto negato o comunque destinato solo a chi aveva la possibilità economica di sostenere i trattamenti".

Aggiornata inoltre la rete di centri accreditati per indirizzare le coppie all'iter verso la genitorialità. "Di prossima approvazione poi – aggiunge Foti – un pdta, cioè un piano diagnostico terapeutico che attraverso le Asp e la medicina del territorio, oltre la prevenzione, indirizzerà le coppie con problemi di fertilità al percorso per giungere il risultato: quello di avere un bambino». "Noi non siamo rimasti a guardare – conclude Angela Foti. – Questo è un piccolo, ma significativo passo per la Sicilia in attesa della approvazione dei tanto agognati Lea. Un ringraziamento va all'assessore alla Salute Ruggero Razza per la sensibilità dimostrata".