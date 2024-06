Prodotti al pistacchio non certificati in magazzino, sanzione salata per un bar

I carabinieri della compagnia di Randazzo, nell’ambito dei controlli congiunti con i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, hanno sanzionato il titolare di un esercizio commerciale di Bronte, ritenuto responsabile di alcune violazioni nel settore igienico-sanitario. Durante l’attività ispettiva, i militari dell'Arma hanno controllato un bar situato nel centro cittadino che adoperava come deposito alimentare un magazzino non a norma.

All’interno di un vano attiguo al bar, i militari hanno trovato materiale in disuso, impolverato, accantonato vicino a buste di farina e granella di pistacchio, nonché barattoli di crema di pistacchio, prodotto solitamente usato per la preparazione di gelati o per la farcitura di cornetti e brioche.

Questi prodotti, oltre a essere conservati correttamente, devono essere muniti di tracciabilità che ne certifichi l’origine. In questo caso, però, il titolare dell’attività non aveva alcuna fattura di acquisto della merce che, peraltro, non era stata custodita secondo norme igienico sanitarie adeguate. All’esito dell’ispezione, i prodotti alimentari sono stati sequestrati e nei confronti del proprietario del bar sono state elevate delle sanzioni amministrative pecuniarie di 2.500 euro.