Prodotti scaduti e irregolarità amministrative: oltre 5mila euro di sanzioni per un bar

La divisione polizia amministrativa della qestura ha inflitto sanzioni amministrative per un totale di 5.000 euro a un bar ristorante situato nel centro di Pedara, in seguito a una serie di controlli e verifiche mirate a garantire il rispetto delle normative sulla somministrazione di alimenti e bevande nella provincia di Catania.

Durante le ispezioni, è stato rilevato un ampliamento irregolare dell'area di somministrazione al pubblico di circa 50 mq, con l'installazione di un gazebo in legno su un'area esterna privata adiacente al locale, dotato di tredici tavolini e trenta sedie.

Ulteriori verifiche sono state condotte in collaborazione con l'Asp Igiene Pubblica e l'Asp Veterinaria. Tra le violazioni riscontrate, è emersa l'assenza di attestati di formazione alimentarista per tutti i dipendenti, un manuale H.A.C.C.P inadeguato e il mancato aggiornamento delle schede di monitoraggio, comportando una sanzione di 2.000 euro. Un'altra multa di 1.000 euro è stata elevata per inconvenienti igienico-sanitari e strutturali.

Le indagini hanno riguardato anche la conservazione dei prodotti alimentari, rivelando ulteriori irregolarità. Sono stati sequestrati amministrativamente prodotti scaduti e confezionati sottovuoto, congelati in una struttura non autorizzata e non conforme alle norme di conservazione previste dalla legge. Le sanzioni amministrative relative a queste infrazioni saranno notificate successivamente.