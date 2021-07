"Produrre vaccini a Catania": la Uil organizza un convegno

Il convegno, on inizio alle 17 nella sala “Mico Geraci” della Uil di Catania, in via Sangiuliano 365, si terrà giovedì 29 luglio

“Produrre vaccini a Catania. Perché no!”. Questo è il titolo- denuncia del convegno che si terrà domani – giovedì 29 – con inizio alle 17 nella sala “Mico Geraci” della Uil di Catania in via Sangiuliano 365. All’iniziativa interverranno i segretari generali di Uil Sicilia e Uil Catania, Claudio Barone ed Enza Meli, il sindaco Salvo Pogliese, l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, la deputata nazionale ed ex ministro della Salute Giulia Grillo, il deputato regionale Giuseppe Zitelli, la segretaria organizzativa della Uil Sicilia Luisella Lionti, il coordinatore regionale e il segretario territoriale Uiltec Andrea Bottaro e Alfio Avellino assieme a Ornella Greco, rappresentante sindacale Uiltec in Pfizer insieme con Marco Puliafito e Alessandro Sanfilippo.