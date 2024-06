Professore aggredito dal padre di un'ex alunna durante gli esami di maturità

Durante lo svolgimento degli esami di Stato un docente in servizio presso un istituto superiore di Nicolosi sarebbe stato aggredito da un genitore, padre di una ex alunna diplomatasi lo scorso anno. Il fatto è avvenuto all'interno della scuola, per motivi ancora non chiari. Il docente avrebbe riportato ferite alla testa.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, oltre ai carabinieri che hanno avviato le indagini, raccogliendo le testimonianze del personale scolastico che ha assistito alla scena. Successivamente, la vittima è stata condotta in ospedale per accertamenti, ma al momento non è stata formalizzata denuncia. In base a quanto trapela, i motivi dell'aggressione sarebbero legati a vicende private che non hanno a che fare con la scuola.