Il Comune di Mascali pubblica un bando per attività destinate ai ragazzi

L’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Mascali, retto da Veronica Musumeci, ha indetto un avviso pubblico stanziando la somma di circa 15 mila euro allo scopo di acquisire progetti organizzativi e di promozione delle attività dei centri estivi, servizi socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa per minori . Le attività sono rivolte a minori residenti a Mascali, di età compresa tra 0 e i 16 anni. Il progetto entrerà nella sua fase attuativa nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2022. Possono presentare manifestazione di interesse le associazioni di volontariato o di promozione sociale, cooperative, onlus, parrocchie e altri soggetti che perseguono finalità educative, sociali, sportive, socio culturali in favore di minori “L’amministrazione comunale – afferma l’assessore Musumeci - ricevuti i progetti organizzativi, la domanda di accreditamento, si occuperà di erogare il finanziamento ai soggetti accreditati scelti dalle famiglie. I progetti pervenuti saranno sottoposti alla valutazione di una commissione – all’interno dei Servizi sociali – per la valutazione dell’offerta. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 12 del 12 settembre 2022, presso l’ufficio Protocollo del Comune, a mezzo pec”.