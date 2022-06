Acireale, due nuovi progetti per il Servizio civile universale

“Scoprire Acireale: tra cultura e informazione” è il tema di un nuovo Programma di intervento approvato dall’amministrazione comunale acese nell’ambito del Servizio civile universale (Scu), articolato su due differenti progetti, denominati “Alla scoperta del patrimonio di Acireale” e “Informa-azioni per Acireale”. Complessivamente saranno 58 i giovani operatori che verranno selezionati ed impiegati nei due progetti, 20 per il primo e 38 per il secondo. “Ancora una volta – ha osservato l’assessore agli Affari istituzionali, avv. Mario Di Prima – siamo in presenza di un’opportunità di particolare rilievo, come nel caso del Programma di intervento precedente. Il Servizio civile universale costituisce una delle risorse più efficaci in quanto all’auspicato coinvolgimento di giovani che hanno a cuore le sorti del loro territorio e, al tempo stesso, desiderano prendere confidenza con un contesto lavorativo produttivo”.