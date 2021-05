Pronti a partire altri tre progetti di rigenerazione degli spazi urbani comunali

Il risparmio per le casse comunali, solo per queste tre azioni di sponsorizzazione, si attesta sui 70 mila euro. In tutti e tre gli spazi comunali, i lavori di riqualificazione verranno avviati entro pochi giorni

Altri interventi di cura e riordino degli spazi pubblici e della viabilità sono stati promossi dall’amministrazione Comunale e sarannno realizzati con il concorso di imprenditori privati, che hanno anch’essi deciso di rispondere all’appello del sindaco Pogliese. L'obiettivo è quello di realizzare interventi di riqualificazione di aree a verde insieme al Comune. Tre rotatorie, con annessi assi di svincolo in zone periferiche della città, verranno rammodernati con il sistema della sponsorizzazione, con un notevole risparmio per le casse comunali. In dettaglio, proprio grazie al bando pubblico di sponsorizzazione, promosso dagli uffici di gabinetto del sindaco diretti da Giuseppe Ferraro, la rotatoria di viale Castagnola, angolo Viale Vigo, per una superficie di circa 400 mq (costo stimato 30 mila euro), verrà rigenerata dalla società CN Costruzioni, che ha deciso di investire la propria promozione aziendale su questo svincolo viario di Librino, aggiudicandosi il relativo bando di sponsorizzazione.

Un rimanente intervento di miglioramento e manutenzione ordinaria dell'area a verde verrà eseguito tra la via Galermo, via Barriera, via della Misericordia e ingresso in tangenziale (rotatoria e spartitraffico), su una superficie totale di circa 470 mq ed un costo stimato di 20 mila euro, grazie alle aziende CreoVerde e Il PratoFintoVero che, in qualità di sponsor, cureranno gli spazi con innovativi soluzioni ambientali. Infine, sponsorizzata dall’attigua azienda Caffè Parisi, verrà riqualificata la rotatoria sita in via San Giuseppe La Rena angolo via Santa Maria Goretti, con l’ area antistante il civico 98 di via San Giuseppe La Rena con annesso svincolo, per una superficie complessiva di circa 520 mq ed un costo di realizzazione stimato di circa 20 mila euro. Il risparmio per le casse comunali, solo per queste tre azioni di sponsorizzazione, si attesta sui 70 mila euro. In tutti e tre gli spazi comunali, i lavori di riqualificazione verranno avviati entro pochi giorni.