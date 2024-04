L'aeroporto di Catania vola verso il futuro, Torrisi: "L'obiettivo è raggiungere i 20 milioni di passeggeri"

L'aeroporto di Catania "Vincenzo Bellini" si prepara a "volare" verso il futuro con un ambizioso progetto di riqualificazione che ha come fulcro la rinascita del Terminal B. Un'opera avveniristica che, stando ai progetti presentati, trasformerà l'aerostazione etnea nel nuovo hub del Mediterraneo, capace di accogliere fino a 20 milioni di passeggeri all'anno, diventando un vero e proprio motore di crescita per l’intera economia siciliana, in grado di attrarre nuovi flussi di turisti e di favorire la crescita delle imprese locali. Dopo la presentazione del masterplan in Consiglio comunale, abbiamo incontrato l'amministratore delegato di Sac, Nico Torrisi, per approfondire quella che sarà la trasformazione dello scalo etneo.

I tre “nuovi” Terminal interconnessi tra di loro

Al centro del progetto, come detto, c'è il Terminal B, che sorgerà tra i Terminal A e C, collegandosi perfettamente con l'interscambio dei trasporti. L'idea è quella di creare una "nuova porta d'ingresso" per la città, un terminal moderno e funzionale che punti all'eccellenza in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. "Quando sono arrivato in Sac nel 2016, lo scalo aveva un flusso di 7 milioni di passeggeri l'anno, adesso siamo quasi arrivati ad 11 milioni e prevediamo di arrivare a 15 milioni. E' chiaro, quindi, che lo spazio attuale non basti più", ci spiega Torrisi. Per lo scalo etneo, quindi, una nuova vita che nasce dalla consapevolezza di un limite strutturale causato da un numero sempre più in crescita di passeggeri. I due terminal esistenti sono vicini alla saturazione. Bisogna allargarsi.

Abbandonata, quindi, l’ipotesi della ristrutturazione della vecchia aerostazione Morandi, si è avviata la programmazione dei lavori per la realizzazione di un nuovo Terminal, approvato da Enac e con il Via (Valutazione impatto ambientale). Il terminal verrà sviluppato con alcune “facilities” principali centralizzate, come i sistemi di collegamento verticale tra l’area check-in e le sale imbarchi e la security, che sarà posta ad un livello dedicato, in modo da poter essere accessoriata con security lanes di ultima tecnologia ed essere gestita in modo efficiente e funzionale. I check-in rimarranno nella posizione attuale all’interno del terminal A e saranno raggiungibili sia tramite i collegamenti tra Terminal B e Terminal A che attraverso i collegamenti sul terrazzo landside del terminal A.

“Sono tutte cose che hanno programmi precisi ma differenti nel tempo – continua Torrisi - I Terminal A e C verranno ampliati. Attraverso la realizzazione di alcuni terrazzamenti, verranno raddoppiate le sale d’imbarco. Altri lavori coinvolgeranno il miglioramento della qualità del servizio. Parallelamente a questo, mi auguro prima possibile e compatibilmente alle ultime autorizzazioni che attendiamo a breve, avverrà la demolizione del Terminal B, per ovviamente poi realizzarne uno nuovo”.

Il design del nuovo Terminal B e il dettaglio dell'investimento

Il design del nuovo Terminal B sarà curato dallo studio londinese di fama internazionale Pascall+Watson. All'interno dell'ex aerostazione Morandi, i passeggeri potranno godere di una serie di servizi innovativi e di un'esperienza di viaggio fluida e confortevole. L'aerostazione sarà dotata di tecnologie all'avanguardia per la gestione del flusso dei passeggeri, come i varchi biometrici e i sistemi di check-in automatici. “La demolizione del Terminal B - sottolinea Torrisi - non avverrà, ovviamente come dico scherzando, con il dispositivo al plastico. Sarà una demolizione controllata, per cui si farà in corso d'opera mentre gli altri Terminal rimarranno aperti. Sarà, quindi, un’operazione delicata, per la quale ci sarà un bando che noi pubblicheremo in un secondo tempo, dopo che avremo l'autorizzazione a demolirlo”.

La completa riqualificazione del Terminal B dovrebbe essere ultimata entro il 2030 con investimenti complessivi per circa 500 milioni di euro. "Tutti i nostri progetti non solo sono delegati e approvati preventivamente da Enac, ma sono parte di un preciso piano industriale - continua Torrisi - che prevede investimenti di circa mezzo miliardo per rendere quest'area, progressivamente, la più grossa stazione appaltante del sud Italia, perché oltre ai nostri investimenti ci sono quelli del Governo e della Regione Siciliana”.

“Il nuovo terminal ha un costo programmato di circa 150 milioni, ma questo è soltanto una quarta parte degli investimenti che abbiamo già previsto all'interno di questo quadriennio, che vanno a occupare circa 500 milioni. Un impiego di fondi di grandi proporzioni che toccherà tutte le aree dell'aeroporto. Non soltanto, quindi, interventi "macro" come l'ampliamento dei terminal, ma anche interventi meno imponenti ma non meno importanti: dalla sicurezza ai macchinari, dall'ampliamento delle aree di sosta ad altre cose che stiamo andando a realizzare. Non abbiamo un euro di debito bancario, ma al contrario abbiamo un deposito bancario di 50 milioni di utili. Siamo, quindi, nella assoluta serenità di poter fare gli investimenti".

Lo spostamento e l'allungamento della pista di volo

Tra i principali interventi del masterplan al 2030 ci sono lo spostamento e l'allungamento della pista di volo. La nuova pista proposta, parallela e avente lo stesso orientamento dell'esistente, sarà collocata a Sud dell'attuale, a una distanza assiale di 182.5 metri. La stessa è stata progettata per consentire le operazioni ad aeromobili appartenenti alla categoria Icao. La nuova pista proposta nel masterplan ha una larghezza complessiva pari a 60 metri, di cui 45 del corpo di pavimentazione portante e due fasce laterali. Ma per la pista, come spiegato da Torrisi, tutto dipenderà soprattutto da Rfi, con i lavori di interramento della ferrovia: “Prima Rfi dovrà completare la propria parte, poi noi dovremo ovviamente provvedere a fare altri interventi di cui ci stiamo già occupando”.

Sicurezza e accoglienza

Anche la sicurezza dei passeggeri sarà una priorità assoluta nel progetto di riqualificazione. Il nuovo Terminal B sarà dotato di sistemi di sicurezza all'avanguardia, in linea con le più recenti normative internazionali. L'obiettivo è quello di creare un terminal sicuro e accogliente, dove i passeggeri possano sentirsi a proprio agio e viaggiare con tranquillità. La sicurezza sarà garantita nel rispetto dei più alti standard internazionali, senza compromettere la fluidità dei flussi di passeggeri e la qualità dell'esperienza di viaggio. Il comparto security presenta, oggi, diverse criticità relative alla lunghezza (110 m) dei percorsi di accodamento, insufficienti a contenere il traffico attuale, sia alla ristrettezza degli spazi a valle dei controlli dove la sosta dei passeggeri in vestizione non permette un rapido smaltimento dei flussi ai controlli. L’ipotesi del nuovo progetto prevede l’eliminazione dei "colli di bottiglia" che oggi creano disagio per l’utenza. Si andranno a sostituire le rulliere e gli apparati radiogeni con nuovi, aventi migliori prestazioni e dotati di sistemi automatici classificati secondo lo standard C3. Gli spazi per l’accodamento dei passeggeri s’incrementeranno dagli attuali 120 mq a 400 mq, consentendo il raggiungimento del livello di servizio ottimale. “Si andranno a sostituire - spiega Torrisi - tutte quante le macchine di controllo di sicurezza radiogene: i liquidi non si dovranno più togliere e, quindi, si risparmierà ovviamente tempo per i passeggeri e ci saranno evidentemente anche meno code”.

I collegamenti con Comiso: "Accelerare con la Catania-Ragusa"

Il piano di sviluppo al 2030 non si concentra solo sullo scalo etneo, ma guarda anche al potenziamento dei collegamenti con l'aeroporto di Comiso, che diventerà, ancora di più, di fondamentale importanza durante i lavori. “Bisogna accelerare per fare la Catania-Ragusa. Abbiamo bisogno di un collegamento autostradale degno di questo. Occupandomi di turismo da 30 anni so che la provincia di Siracusa e tutta quell'area che arriva fino a Modica da quando c'è l'autostrada è esplosa in termini turistici. Per questo è di fondamentale importanza il completamento dell'autostrada che andrebbe ad aiutare in termini di sviluppo dell'aeroporto anche con collegamenti point to point tra i due scali”, continua Torrisi.

Parcheggi e metropolitana

Si prevede anche una serie di interventi che permetteranno di aumentare la domanda di sosta dagli attuali posti auto a 7.100, tutti interni al sedime: circa 5.500 posti auto su 3 livelli per la sosta lunga, circa 500 posti auto al piano terra per la sosta breve e 1.100 posti auto per l'autonoleggio su due livelli posizionati sopra al parcheggio della sosta breve.

Mentre per quanto riguarda il progetto della linea metropolitana che collegherà l'aeroporto al centro città è in fase di sviluppo. L'opera, attesa da tempo, è anche in questo caso legata ad Rfi: "La Metropolitana in aeroporto è importante e sarà importantissimo il collegamento che si farà con il treno, perché la fermata qui diventerà stazione: collegherà il parcheggio scambiatore e si eviterà di cambiare '150 volte' i treni. Chi partirà dal centro città o comunque prenderà la metropolitana, arriverà direttamente in aeroporto sotto il nuovo Terminal B. Ci siamo interfacciati con l'ingegnere Fiore che sentiamo continuamente anche in relazione a tutti i progetti che si sono fatti assieme. Abbiamo piena fiducia che tutto possa compiersi in tempi veloci".

