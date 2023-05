Concluso il progetto dell'Asp "Un miglio al giorno intorno alla scuola"

Si concludono oggi le attività del progetto "Un miglio al giorno in torno alla scuola", promosso dall’Uo Educazione e Promozione della salute dell’Asp di Catania (Uo Epsa), diretta da Salvatore Cacciola. L’iniziativa, nata da una scuola scozzese, si sta diffondendo in Italia e in molti Paesi europei con l’obiettivo di costruire a scuola percorsi esperienziali per la promozione del benessere con strumenti e modalità innovative. Durante l’orario scolastico gli alunni vengono invitati a coprire la distanza di un miglio (circa 1600 metri) a passo svelto. Il tempo per svolgere questo compito quotidiano, vista l’andatura da tenere, viene calcolato intorno ai 15-20 minuti, che sicuramente non incide sull’intera giornata scolastica e sociale. L’attività permette di allenare il fisico, contrastando il rischio di sovrappeso e la sedentarietà, e offrendo al mondo scolastico uno spazio completamente nuovo in cui inserire stili di vita con riscontri sorprendentemente positivi. In provincia sono stati 10 gli Istituti scolastici coinvolti nelle attività progettuali, 2418, gli alunni che hanno partecipato al progetto, e 240 i docenti complessivamente coinvolti nelle attività.

Oggi l'incontro conclusivo

La presentazione delle attività svolte e dei dati di monitoraggio e valutazione, fino adesso raccolti, sui benefici dell’attività fisica in età infantile/adolescenziale, saranno illustrati oggi, a partire dalle ore 9, presso la sala del Palazzo della Cultura. L’appuntamento, introdotto dal dirigente responsabile dell’Uo Epsa, Cacciola, sarà curato dagli educatori professionali della stessa Unità Operativa - Agata Aiello, Rosalba Cancelliere Emanuela Consoli, Salvatore Massimo Russo - e dalla kinesiologa Lucia Furnari.