Progetto comunicazione Rete Mea Acireale

Il prossimo 1° marzo, alle ore 18, segnerà un momento storico per il turismo nel territorio delle Aci con l'inaugurazione della Rete Mare Etna Arte (Mea). Questo avvenimento si terrà nel suggestivo scenario di Palazzo Riggio di Campofiorito, dove Angelo Cameli, presidente di Mea, svelerà le strategie e le realizzazioni che hanno caratterizzato il primo anno di vita della rete, finanziata anche attraverso i fondi PSR 2014/2020 misura 16.3 per la cooperazione nel settore turistico, sotto l'egida del gruppo di Azione Locale Terre di Aci.

L'evento costituisce il punto di partenza di un ambizioso progetto volto a promuovere il turismo attraverso una serie di iniziative che intendono valorizzare il patrimonio culturale, storico e naturale del territorio, con un occhio di riguardo verso l'inclusione e l'accessibilità. Durante la conferenza, saranno presentati itinerari turistici esclusivi e materiali video che rendono omaggio ad alcune delle gemme del territorio, tra cui Aci Catena, il Palazzo Riggio di Campofiorito e le Terme Romane di Santa Venera al Pozzo.

L'evento vedrà la partecipazione di figure chiave del territorio, tra cui la sindaca Margherita Ferro, che contribuirà con approfondimenti storici sul Palazzo Riggio, evidenziando l'importanza di questa iniziativa per l'intera comunità. Questo primo appuntamento rappresenta l'avvio di un percorso volto a rafforzare l'identità turistica delle Terre di Aci, attraverso la creazione di un'offerta turistica integrata e sostenibile, capace di attrarre visitatori da ogni parte, rispondendo al contempo alle esigenze di tutti, in particolare di coloro che necessitano di attenzioni speciali. Per scoprire di più su questa iniziativa rivoluzionaria e rimanere aggiornati sulle future attività e sulle opportunità offerte dalla Rete Mea, visitate il sito https://filieraturisticamea.it/. Qui troverete tutte le informazioni necessarie per esplorare le bellezze e le offerte uniche che solo le Terre di Aci possono offrire, attraverso un'esperienza turistica innovativa e inclusiva.