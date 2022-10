Aci Sant’Antonio tra i Comuni finanziati dalla Regione per il progetto "Comunità energetiche"

Un contributo a fondo perduto per coprire le spese necessarie alla costituzione delle cosiddette "comunità energetiche": questo quanto ottenuto da Aci Sant’Antonio dalla Regione, insieme ad altri Comuni siciliani, in vista di un importante progetto di efficientamento per la transizione ecologica dell’Isola. Le domande chiuse l’8 agosto scorso prevedevano la possibilità di premiare ben 391 comunità isolane, delle quali 301 adesso potranno beneficiare dell’iniziativa che economicamente ammonta a 3.835.338 euro, ottenendo dal dipartimento dell’Energia un’anticipazione del 40% del contributo dopo aver presentato correttamente una richiesta con allegata la delibera di impegno del consiglio comunale di costituzione della "Comunità di energie rinnovabili e solidali". Saranno coinvolte associazioni composte da cittadini, condomìni, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali, piccole e medie imprese, cooperative, che uniranno le forze per dotarsi localmente di uno o più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

“Leggere nel decreto che elenca i Comuni ammessi anche il nome di Aci Sant’Antonio ci riempie di orgoglio – ha dichiarato il Sindaco, Santo Caruso – e dimostra che l’ennesimo risultato importante è stato ottenuto da questa amministrazione. La nostra comunità potrà fruire di un modello energetico nuovo, capace di fornire energia pulita a costi contenuti. Insomma, in questa fase storica così complessa dal punto di vista della crisi sia energetica che economica, una notizia del genere non può che essere accolta con gioia”.