Il Cus Catania incentiva l’inclusione e le disabilità con il progetto "Super 4"

Sport e inclusione continuano a essere il caposaldo delle attività sociali e sportive del Cus Catania. Si chiama “Super 4” ed è il progetto "SeI - Sport & Identità’" finanziato dal Cusi e da Sport e Salute che il Cus Catania sta portando avanti per incentivare lo sport come spinta per la socializzazione e il coinvolgimento di più attori: dai nuclei familiari provenienti da contesti disagiati ai ragazzini immigrati o quelli disabili. Lo sport, dunque, non solo come attività motoria attraverso giochi in squadra, perché far parte di un gruppo significa avere un’identità come persona e come sportivo, ma anche riconoscersi nei colori di appartenenza e integrarsi nel territorio.

Sono 24 in tutta Italia i Centri universitari sportivi individuati per realizzare le attività territoriali del progetto “SeI”, tra cui il Cus Catania. Il principio che guida il progetto “Super 4” è il contrasto a qualunque forma di discriminazione e intolleranza prodotta da giudizi, pregiudizi, razzismi e stereotipi. La forma inclusiva del progetto per riconoscere il valore dello sport come modello educativo e di socializzazione è il fine ultimo di ogni attività proposta che sarà riservata alle prime e seconde classi di quattro scuole secondarie di 1° grado (l’Istituto comprensivo Rita Atria, l’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi, l’Istituto Comprensivo Statale Vitaliano Brancati del comune di Catania, e l’Istituto Comprensivo G. Rodari G. Nosengo del comune di Gravina di Catania), e a minori immigrati seguiti dalla Cooperativa sociale Team.

Il progetto articolato da maggio a fine ottobre si articola in 4 fasi: le qualificazioni del torneo di basket 4 vs 4, e le staffette multiattività (gare di velocità, staffette e lancio del vortex), che si sono svolte nel mese di maggio. Le successive due fasi prevedono, alla ripresa dell’anno scolastico, il percorso gioco inclusivo, il frisbee, il sitting volley sull’erba e giochi tradizionali, oltre all’evento finale che a fine ottobre assegnerà il trofeo “Super 4”.