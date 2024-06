Inclusione sociale

/ Piazza Nettuno

Sul lungomare di Catania la giornata conclusiva del progetto "Legalità scuola rugby"

Gli agenti hanno condiviso i momenti salienti della manifestazione in stretta sinergia con i rappresentanti della “Federazione Italiana Rugby-Comitato Regionale Sicilia”, così come è avvenuto in tutti i numerosi incontri con gli studenti delle varie scuole, durante l’anno scolastico che si sta concludendo