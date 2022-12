San Gregorio, affidato l'appalto per il progetto di messa in sicurezza e riapertura dell'isola ecologica

Con determina dirigenziale dell’Area Tecnica n. 475 del 16 dicembre 2022, è stato affidato l’appalto per la redazione del progetto esecutivo denominato “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza idrogeologica ed ambientale del Ccr di via Bellini” incaricando per la direzione dei lavori, Filandro Tiziano. Ciò a seguito dell’invito dell’Amministrazione comunale a procedere alla messa in sicurezza del Centro anche a tutela dell’ambiente e dell’attigua Riserva naturale integrata “Immacolatelle e Micio Conti”.

"Abbiamo lavorato incessantemente per riattivare l’Isola ecologica – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Salvo Cambria –, il Centro di raccolta ha importanza pubblica, locale, regionale e nazionale ed è uno strumento per aumentare la percentuale di raccolta dei rifiuti, al momento di poco superiore al 70 per cento. Si è perso del tempo per via di cavilli burocratici e autorizzazioni che dovevano pervenire dalla Regione Siciliana a seguito della presenza della Riserva naturale – ha continuato Cambria -. Speriamo che la gente ritorni alle sane abitudini del conferimento nell’Isola, ne guadagnerebbero tutti considerato gli sgravi in bolletta", ha concluso.

Il progetto riguarda la riqualificazione della pavimentazione esistente, la sagomatura di quest'ultima per la corretta regimazione delle acque piovane, la messa in sicurezza degli impianti elettrici, il trattamento delle acque di prima pioggia ed in ultimo la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde orizzontale e verticale nonché della recinzione del centro.