Belpasso, un nuovo parcheggio in area abbandonata da 40 anni

Un nuovo parcheggio a Belpasso dove da oltre quarant’anni sorge una struttura pensata per diventare un asilo nido che però non è mai entrato in funzione. L'annuncio arriva direttamente dal primo cittadino, Carlo Caputo.

Il parcheggio, di circa di circa 1500 mq, ospiterà circa 30 veicoli, compresi gli stalli per i disabili, 10 spazi per i motoveicoli, e sorgerà su un’area di via Scuole Medie. Il contratto, per l’abbattimento della struttura e la costruzione del parcheggio, è stato firmato ieri con la CO.GE.T srl di Troina, ditta esecutrice dei lavori.

“Mi preme ricordare - ha dichiarato Caputo - che, con grande sperpero di denaro, l'asilo nido fu progettato e costruito agli inizi degli anni 80, fu addirittura ristrutturato negli anni 90 ma non ha mai visto la luce. La decisione di abbattere questa struttura - ormai fatiscente e in pieno degrado - per far spazio a un parcheggio, nasce dalla necessità di eliminare innanzitutto una bruttura decadente per creare una nuova area di sosta in una zona particolarmente trafficata, dove insistono già due scuole. Questo intervento si inserisce nel progetto complessivo che vogliamo portare avanti, come amministrazione, volto alla riqualificazione del territorio, recuperando gli spazi per riconvertirli secondo le necessità”.