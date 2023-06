Dal Pnrr 15 milioni di euro per il parco di Monte Po: via libera alla progettazione

Si è svolta ieri mattina una nuova riunione sul futuro del parco urbano di Monte Po, convocata su sollecitazione del comitato promotore, composto da varie associazioni ambientaliste e civiche. L'amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco Enrico Trantino, dal direttore dell'Urbanistica ing. Biagio Bisignani, dalla dottoressa Lara Riguccio (direttrice parchi comunali e aree a verde) e dall'ingegner Fabio Finocchiaro (area appalti), ha reso noto che il Pnrr potrebbe mettere a disposizione del progetto risorse per 15 milioni di euro, importo che comprende per intero anche le spese di progettazione, amministrative e fiscali.

Definito il gruppo di progettazione del parco urbano

"Il gruppo di progettazione, già identificato per essere il vincitore di una gara - rende noto l’ingegnere Giambattista Condorelli, componente del comitato che da tempo si batte per la realizzazione di questa zona verde, ricca di sentieri e manufatti risalenti alla seconda guerra mondiale - dovrà redigere il progetto all’interno di un’area già di proprietà del Comune, pari a 28 ettari circa. Ciò farà risparmiare tempo e denaro, non rendendo necessario l' esproprio di altre porzioni di terreno. Tuttavia i tempi per la progettazione, per la successiva indizione della gara d’appalto e conseguente aggiudicazione, rimangono pericolosamente risicati, dovendosi concludere entro il mese di settembre". Il gruppo di progettazione è composto da Sab srl, dalla società cooperativa Ar Project, da MtStudio srl e N.e.Tec srl.

Il primo step riguarda solo la parte superiore della collina di Monte Po

In una fase iniziale, il parco comprenderà solo l’area media e sommitale di Monte Po, senza poter interessare i terreni inferiori e quindi il corso del Fiume Acquicella, per il quale si era prospettato, in passato, un progetto di rinaturalizzazione, arrivando fino alla foce posta in prossimità del molo commerciale del porto di Catania. Su richiesta del comitato di proposta dovrà essere redatto anche un masterplan, affinché il progetto di cui si è appena avviata la redazione sia considerato solo il primo stralcio di un grande parco sub-urbano, che comprenda le aree da Monte Po fino a mare. In questo modo, il parco potrà gradualmente completarsi, con l’arrivo di nuove risorse economiche in condizioni di unitarietà e funzionalità.

Il caso Acquicella: è un fiume o un canale di scolo?

Durante la riunione, è stato messo a fuoco un particolare che riguarda il corso d’acqua Acquicella. Secondo i membri del comitato, "essendo il flusso perenne, il corso d’acqua va denominato 'fiume Acquicella' e, come tale, dovrebbe godere di tutti i livelli di protezione previsti per i fiumi dal Codice per l'Ambiente e dalle altre normative specifiche". Diversi enti pubblici, tra cui la Sovrintendenza, lo inquadrano, invece, come "canale di scolo delle acque piovane antropizzato", di fatto declassandolo a rigagnolo stagionale. Si dovrà quindi risolvere questo problema di definizione ed il primo passo potrebbe essere una delibera del Consiglio Comunale di Catania che chieda ai vari Enti di uniformarsi. "A titolo di esempio di quali discrasie porta questa situazione - riferisce Condorelli - l’ing. Bisignani ha raccontato che il Comune si è opposto alla realizzazione di un chiosco davanti all’ospedale Garibaldi Nuovo, poggiato esattamente sui bordi in cemento armato dell’Acquicella, ma ha perso la causa intestatagli dal proprietario, proprio perché non ha potuto dimostrare che il corso d’acqua gode delle tutele che avrebbe se fosse riconosciuto essere un fiume".

Ok alla vendita dei terreni del Valdisavoia

Una buona notizia riguarda le numerose particelle catastali di proprietà dell’istituto Valdisavoia, nato come Ente morale da un lascito e destinato a scopi assistenziali. Nell’atto di donazione è contemplata una norma secondo la quale "eventuali vendite di lotti di terreno sono leciti solo se destinati a scopi di pubblica utilità". Tra i casi specifici, rientra quindi la costituzione di un parco pubblico comunale. Il progetto del parco di Monte Po è sostenuto da diverse associazioni ed enti, riunitisi in un comitato. Ne fanno parte, tra gli altri: Lipu, Legambiente, Wwf, Club Alpino Italiano, Italia Nostra, SiciliAntica, Associazione Idrotecnica Italiana, Comitato Popolare Antico Corso, Comitato Rodotà, Ente Fauna Siciliana, Lions Club Catania Gioeni, Officine Culturali, Sunia, Argo, Presidio Simeto, Città Insieme, Ordine degli Architetti della Provincia di Catania, Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Archeoclub di Paternò, Trame di quartiere, Libera, Associazione Penelope, Associazione Acquedotte, Arci Comitato Territoriale Catania, Associazione Memoria e Futuro.