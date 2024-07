Una pista ciclabile sul percorso dismesso della littorina: la mozione arriva in consiglio

Trasformare il percorso dismesso della littorina in una pista ciclabile, creando una nuova "greenway" nel tratto compreso tra piazza Abramo Lincoln e la stazione metropolitana di Cibali. E' questa la proposta formulata dalla consigliera del III Municipio Angela Cerri e presentata con una mozione al consiglio comunale dai consiglieri Giovanni Barbagallo e Damien Bonaccorsi.

Lo scorso 15 giugno, lo storico treno Fce ha compiuto l'ultima corsa dalla stazione catanese del Borgo, in previsione della sostituzione del tracciato dalla linea sotterranea, il cui percorso è già stato sostituito nel territorio di Catania dalla metropolitana fino alla stazione Metro/Nesima. "Esistono finanziamenti europei finalizzati alla realizzazione di piste ciclabili - spiega la professoressa Cerri - anche nell’ottica di favorire il collegamento tra stazioni della metropolitana e i poli universitari. Il Parlamento Europeo chiede alle città europee di raddoppiare entro il 2030 i km di piste ciclabili e che già le principali città europee, soprattutto quelle a vocazione turistica, Catania non è da meno, sono impegnate nell’applicazione di progetti che vanno in tale direzione. All’interno dei centri abitati è sempre più incentivata la mobilità sostenibile, alternativa alle auto, per questioni di riduzioni delle emissioni inquinanti e per questioni di sicurezza, sostenendo soluzioni di piste ciclo-pedonali in sede separata dalla strada, riducendo al minimo le intersezioni dei flussi pedonali/ciclabili con quelli viari/carrabili. La tratta dismessa verrà restituita al Demanio e il comune potrà così chiederne la concessione d’uso per riqualificarla a scopo di mobilità dolce e a favore dell’urbanistica".

Se fosse effettivamente realizzata la nuova greenway, l’intera area rilevata potrebbe sviluppare una superficie di circa 10 metri quadri. "Se progettata adeguatamente - continua Angela Cerri - donerebbe al quartiere e alla città una importante quantità chilometri di pista ciclabile e aree pedonali, rappresentando una linea di attraversamento strategica nella visione della mobilità sostenibile ed integrandosi perfettamente con il tracciato fin qui sviluppato, della metropolitana cittadina. Inoltre, lo sviluppo di questo percorso rappresenterebbe l’elemento di unione fisica e connessione di una notevole quantità di aree, oggi relitti urbanistici scarsamente accessibili, che potrebbero in futuro destinarsi in parte ad aree verdi, andando a costituire un 'sistema parco'".