Ponte sullo Stretto, Carrà: "Apertura Ue alla realizzazione è una grande notizia"

Si fa sempre più serrata e concreta la discussione relativa al ponte sullo Stretto di Messina. Pare che, a seguito di un meeting con il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, l'Ue sia pronta a finanziare la prima fase per la realizzazione dell'infrastruttura. Il deputato siciliano della Lega, Anastasio Carrà, attuale sindaco del Comune di Motta Sant'Anastasia, commenta la notizia rivelando le ultime sulla questione.

"Ottima notizia l’apertura dell’Europa alla costruzione del ponte sullo Stretto a seguito del colloquio con il ministro delle infrastrutture - afferma il leghista -. La commissaria Ue ai trasporti Adina Valean, infatti, si è detta disponibile a finanziare la prima fase di fattibilità e poi il progetto partirà. Questo dimostra l’impegno di Salvini per un’Italia all’avanguardia da nord a sud, con infrastrutture efficienti, una rete stradale moderna e al passo con i tempi. Il nostro Paese deve ripartire a tutta velocità e la Lega sarà sempre in prima linea per questo".