Progetto "Legalità, scuola e rugby": incontro in piazza tra poliziotti e studenti

Nell'ambito del progetto “Legalità Scuola Rugby”, promosso dalla polizia di Stato e dedicato alle attività di prossimità e solidarietà nelle scuole medie, una delegazione del X Reparto Mobile ha incontrato gli studenti dell’istituto “Don Bosco” di Santa Maria di Licodia.

Come negli incontri precedenti, l'obiettivo dell'iniziativa è stato la promozione della cultura della legalità e dell’inclusione sociale. La giornata si è svolta nella in piazza Umberto, dove gli istruttori delle associazioni sportive catanesi hanno fornito una breve introduzione al gioco del rugby. Successivamente, gli studenti hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica le regole del gioco partecipando a partite amichevoli che hanno permesso loro di sperimentare direttamente questo sport.

L’iniziativa, realizzata con la collaborazione delle del corpo sportivo della polizia, Fiamme oro, della Federazione Italiana Rugby - comitato regionale - e delle associazioni sportive locali, ha dimostrato concretamente la capacità dello sport di veicolare i principi della legalità tra gli adolescenti.