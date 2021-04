Soli Mai, a Catania una voce amica contro la solitudine

Avviato a Catania il progetto “Soli Mai!”, un’attività di sostegno per cittadini anziani e disabili realizzata dall’aps Spazio47 con il sostegno dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali. A rafforzare le attività la sinergia con il Comune di Catania e con le tante realtà sociali attive sul territorio tra cui il Centro di Prossimità di Fondazione Èbbene “Mosaico”. La pandemia ha accentuato le fragilità, anziani e persone con disabilità sono i più colpiti, sono loro oggi a vivere più di altri solitudine ed esclusione. È per rispondere a questa richiesta di aiuto che l’Aps Spazio47 ha messo in campo un servizio di ascolto telefonico al quale sarà possibile rivolgersi per esprimere un bisogno, ma anche solo per fare una chiacchierata trovando dall’altro capo della cornetta un gruppo di giovani volontari pronti a mettere in campo quella che è un’azione di sostegno ma anche di dialogo intergenerazionale. Un modo per creare relazione, per superare la solitudine. I volontari di “Soli Mai!” rispondono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 allo 095 0927092 e dalle 15.00 alle 18.00 allo 800 082834, numero verde della Fondazione Èbbene. Soli Mai! è anche un’opportunità, soprattutto per i giovani, per mettere a disposizione il proprio tempo. Chi volesse dedicare qualche ora alle azioni di ascolto può scrivere alla mail spazio47.aps@gmail.com.