Ritornano i festeggiamenti estivi in onore di Sant'Agata: il programma

Dopo due anni di pausa, il prossimo 17 agosto si svolgeranno regolarmente i festeggiamenti estivi in onore di Sant'Agata, patrona di Catania. Di seguito il programma comunicato dall'Arcidiocesi etnea. Ore 8,00 apertura del sacello e traslazione all'altare maggiore delle reliquie di Sant'Agata; ore 19,00 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Luigi Renna. Il rientro in Cattedrale delle reliquie della Santa Patrona, dopo la breve processione esterna e la chiusura del sacello, è previsto presumibilmente per le ore 21,15.